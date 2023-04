Zijn tijd als interim-trainer is een zwarte bladzijde: Dennis Straatman over 27 jaar bij JVC

Avondslot Nijmeegse Waalstran­den gaat maandag in: populaire Veur Lent-stran­den na midder­nacht dicht

Tot diep in de nacht doorzakken op de Nijmeegse Waalstranden is vanaf maandag niet meer mogelijk. De veelbediscussieerde avondklok aan de rivieroevers gaat dan in. Anders dan vorige jaren gaat het slot op de populaire stranden op Veur-Lent er pas om middernacht op.