‘Zingende gouverneur’ Emile Roemer over burgemeesterschap, de Maaslijn en carnaval: ‘Ik ga zo onherkenbaar mogelijk verkleed’

Laat de houtkachel uit, adviseert RIVM: windstil weer zorgt voor problemen

Een romantisch avondje op valentijnsdag bij een houtvuurtje zit er dit jaar niet in voor bewoners in de regio van De Gelderlander. Zij doen er goed aan tot woensdagochtend hun houtkachel uit te laten vanwege het windstille weer. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een dringend advies.