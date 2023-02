Zwart uitgeslagen muren en kapotte tegels, politiek wil antwoorden over verloederd stadhuis in Grave

Het hart spreekt: hulpgoede­ren uit Druten onderweg naar Turkije

Een grote vrachtwagen vol dekens, dekbedden, winterjassen, sjaals, schoenen en luiers is vanuit Maas en Waal onderweg naar het rampgebied in Turkije. Daar zitten slachtoffers van de aardbeving in de regio oostelijk van Adana in de sneeuw, vaak zonder huizen of in beschadigde onderkomens.

8 februari