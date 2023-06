Bewolkt weer in Landgraaf vanmiddag en vanavond

Met video Uit Kasteel­park ontsnapte lynx gevangen

Een lynx die dinsdagochtend was ontsnapt uit zijn verblijf in het Kasteelpark in Born is na ruim een uur gevangen. Mensen vonden het exotische dier op de grens van het park en het gebied daar omheen in het Limburgse dorp. Een dierenarts gaf de lynx een verdovingsspuit, waarop het kon worden teruggebracht naar het park.