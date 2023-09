Kakertse Boys 2 en Leonidas - W 3 eindigt in 2-2

Bestuurder brommobiel zet via A2 koers naar Venray en vraagt politie waarom dat niet mag

De politie in Limburg heeft vanochtend een brommobiel van de A2 afgehaald. De bestuurder van het voertuig moest naar Venray en had vastgesteld dat de snelste route over de snelweg ging. Zijn rijbewijs is ingenomen.