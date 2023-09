Waarvan Akte Een levenstes­ta­ment had kunnen voorkomen dat het vermogen van mevrouw De L. verdampt

De dochter van mevrouw De L. wil nog graag een levenstestament voor haar moeder, maar dat gaat niet meer. Moeder is geestelijk in de war. Journalist Johan Nebbeling tekent waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk op in de rubriek Waarvan Akte.