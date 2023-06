Heldere dag in Landsmeer

Waterschap pompt extra water vanuit Markermeer naar Veluwemeer wegens zakkend waterpeil

Waterschap Zuiderzeeland pompt extra water vanuit het Markeermeer naar het Veluwemeer. Het schap doet dat op verzoek van Rijkswaterstaat, omdat het waterpeil in het Veluwemeer door de zakkende waterstand in de grote rivieren, verdamping en gebrek aan regen zakt. Het extra water is nodig om te voorkomen dat dijken en kades langs het meer uitdrogen. Ook de recreatievaart profiteert van een goed waterpeil in het Veluwemeer, aldus de dienst.