Bekijk hier de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Lansingerland

De stemmen zijn geteld. De VVD is, net als in 2019, de grootste in Lansingerland. De partij levert wel 4 procent in en komt daardoor uit op 17,9 procent van de stemmen. Nieuwkomer BBB deed ook goede zaken in Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. De partij van Caroline van der Plas behaalde 14,5 procent van de stemmen en komt daarmee op een tweede plaats.