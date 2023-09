indebuurt.nl Werkzaamhe­den! De Lozerlaan sluit vanaf zondag 3 september voor bijna twee weken

Reis je naar je werk, school of naar huis via de Lozerlaan in Den Haag? Let dan aankomende twee weken goed op, want de straat wordt van zondag 3 september tot vrijdag 15 september afgesloten vanwege werkzaamheden.