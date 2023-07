Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lansingerland vandaag

Schilders­wijk haat omstreden pollers, maar bewoners twijfelen over camera’s: ‘Dan regent het hier boetes’

Bewoners van de Haagse Schilderswijk klagen al jaren over de gehate pollers op de Hoefkade en de Parallelweg. De gemeente gaat nu onderzoeken of er camera’s met kentekenherkenning in de wijk kunnen komen in plaats van pollers, zodat bewoners niet meer hoeven om te rijden. Maar niet iedereen is daar blij mee in de volksbuurt. ,,Die camera’s willen ze zeker als controlemiddel inzetten?’’