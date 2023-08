column Waarom doen die zitstenen me aan grafstenen denken? Probeer ze maar

Niets is zo permanent als het tijdelijke, dus echt verbaasd was ik niet dat die bankjes op het Centraal Station niet terugkomen. U weet nog, in juni besloot de NS ze ‘voorlopig’ vanuit de hal te verplaatsen naar achter de incheckpoortjes. Dan konden daklozen er niet meer met gepikt eten picknicken, zoals de klachten luidden.