Afval oprapen in ruil voor een gratis ‘bakkie pleur'? Bij dit restaurant bij het Schollebos kan dat

Het is ergernis nummer 1 onder natuurwandelaars: zwerfafval tussen het groen. In het Capelse Schollebos hebben ze daar een oplossing voor, want daar levert het oprapen van rondslingerende troep gratis koffie op of een kinderijsje.