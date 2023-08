met video Schietpar­tij in uitgaans­cen­trum Den Haag, man (36) gewond aangetrof­fen op straat

In het centrum van Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is een 36-jarige man gewond aangetroffen op straat. Het is nog niet bekend of er een verdachte is aangehouden.