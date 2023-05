Nieuw bedrijfspand is bijna klaar, maar ondernemers mogen er niet in om conflict over een miljoen

Man overvalt tankstati­on in Prins Alexander met nepvuurwa­pen en slaat op de vlucht

Een tankstation aan de Hendrick Staetsweg in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexander is zondagavond rond 22.30 uur overvallen. De man, die een medewerker bedreigde met een nepvuurwapen, is zonder buit op de vlucht geslagen. Hij is nog spoorloos.