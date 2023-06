Provincie: ‘Alleen woningen als Lansingerland ook een windmolenpark bouwt’

Groen vooralsnog heilig, maar opvang asielzoe­kers op weiland niet uitgeslo­ten: ‘Nood breekt wet’

Het is niet de bedoeling dat er groene gebieden gaan verdwijnen om extra vluchtelingen en asielzoekers op te vangen, maar het college van Pijnacker-Nootdorp sluit het ook niet uit. ,,Als de enige mogelijkheid is dat we iets in een weiland moeten neerzetten, dan is het nood breekt wetten”, aldus wethouder Frank van Kuppeveld.