Regenbuien, maar soms ook zon in Lansingerland vandaag

Zoektocht van Arne naar boerderij op schilderij van oma is geslaagd: ‘Kreeg ineens allerlei herinnerin­gen’

Arne riep onlangs eenieders hulp in, in de zoektocht naar de locatie van de boerderij op het schilderij van zijn oma. Een zoektocht die hij succesvol heeft beëindigd, want het pand blijkt aan de ‘s-Gravenweg in Nootdorp te staan en fungeert tegenwoordig als kaasboerderij.