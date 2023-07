Stevige buien met een enkele keer onweer in Lansingerland vandaag

Negatieve zwemadvie­zen voor zwemplas­sen in de regio: nu ook blauwalg in de Surfplas

Wie in dit warme weekeinde verkoeling wil zoeken in een zwemplas, komt op sommige plekken bedrogen uit. De Omgevingsdienst Midden-Holland geeft een negatief zwemadvies af voor de Surfplas in Krimpen aan de Lek. Er is blauwalg vastgesteld in het water van het Krimpenerhout, en dat kan voor irritaties zorgen.