Huizenzoe­kers opgelet: eerste woningen van nieuwbouw­wijk Wijck gaan in verkoop

De verkoop van de eerste 28 woningen van de nieuwbouwwijk Wijck in Pijnacker-Zuid gaat op 6 september van start. Woningzoekenden kunnen alles te weten komen over de woningen tijdens een inloopbijeenkomst in De Huiskamer.