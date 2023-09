Een knuffeltje, hand op iemands schouder of heup: de 61-jarige verdachte docent deed het met regelmaat

Een ‘charismatische man’, die mensen - jong en oud - ‘graag knuffelt’, die ‘amicaal’ is, maar ook ‘gewoon een heel goede en originele docent’. Er wordt door bekenden veel gepraat over de 61-jarige docent uit Pijnacker die onlangs is aangehouden vanwege ontucht met een minderjarige en bezit van kinderporno. De een zegt dat het een ‘wolf in schaapskleren’ is, anderen menen dat het ook een leraar is die ‘er een feestje van maakte’.