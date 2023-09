Powerboats leken zo spectacu­lair, maar demonstra­tie valt tegen: 'Zelfs waterbus gaat nog sneller’

Al twee jaar wordt er speedbootspektakel beloofd tijdens de Wereldhavendagen, maar tot dusver wil het niet echt lukken. De elektrische powerboats kampen met kinderziektes en dan is er ook nog een strenge havenmeester. Toch moet in Rotterdam volgend jaar een WK-wedstrijd worden gevaren. Volgens het Havenbedrijf is dit echter nog niet zeker.