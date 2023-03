Waar kun je stemmen in de gemeente Lansingerland? Hier vind je alle stembureaus!

Echtpaar wint vooraf­gaand aan Feyenoord-wed­strijd ruim miljoen in casino: ‘Daarna naar de Kuip’

Een echtpaar uit Apeldoorn heeft het geluk aan de broek hangen. Het stel won zondagmiddag een miljoenenwinst in Holland Casino in Rotterdam door één euro in te zetten op speelautomaat Mega Millions Jackpot. Het leverde ze 1.172.481,88 euro op.