Bewolkt weer in Laren vandaag

Bewoners appartemen­ten na vernieti­gen­de brand op parkeer­plaats: ‘Voorlopig voelen we ons niet veilig’

Boos en verontwaardigd zijn ze, de bewoners van een flat in Zeist. Een nachtelijke brand vernietigde niet alleen drie auto's en een motorfiets, maar vernielde ook de net opgeknapte gevels van de appartementen. Een groot aantal flats is door de metershoge vlammen van de brandende auto’s behoorlijk zwartgeblakerd. Echt veilig voelen sommigen zich niet meer. ,,Het vandalisme in deze wijk is groot.”