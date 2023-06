Bewolkte dag in Laren

Het Scala is nu ook een excellente school en kan zich opmaken voor drukke tijd: ‘Voelt als op roze wolk’

Leerlingen van kindcentrum Het Scala in de Amersfoortse wijk Schuilenburg kunnen sinds maandag 12.00 uur zeggen dat ze op een excellente school zitten. Het aantal scholen met een gouden randje in de regio Amersfoort komt daarmee op zes. Het is dit jaar voor het laatst dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het predicaat voor excellente scholen toekent.