Dit is hoeveel mensen uit de gemeente Laren mogen stemmen voor Provinciale Staten

Mannen lopen met ‘dubbele kleding’ aan en met bivakmut­sen op door Soest: politie zet wijk dicht

Dubbele kleding aan, bivakmutsen op en zich verstoppend in bosjes. Eén ding is zeker; twee mannen waren in Soest absoluut niet aan het wandelen om te genieten van de mooie omgeving. Dat viel ook een buurtbewoner op, waarna de politie een hele wijk strategisch afsloot.