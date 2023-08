Man gewond bij straatroof in Hilversum, had eerder gesprek met dader

Een 60-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag aangevallen en beroofd van zijn portemonnee aan het Wandelpad in Hilversum. Volgens het slachtoffer had hij die avond in een horecazaak een gesprek met de man die hem later beroofde.