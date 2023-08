Automobi­list botst tegen fietser op rotonde in Soest: ‘Voor controle naar het ziekenhuis’

Op de Koningsweg in Soest is vrijdagmiddag een aanrijding geweest tussen een fietser en automobilist. Op de rotonde kwam de automobilist in botsing met de overstekende fietser. Het slachtoffer is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.