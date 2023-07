Buitenland­se ‘weldoener’ haakt af, nasleep corona, clubkas van Quick is leeg: ‘We konden fluiten naar de rest’

Honk- en softbalclub Quick verkeert financieel in zwaar weer. De vereniging zoekt naar oplossingen om 2023 goed af te sluiten en seizoen 2024 in de steigers te zetten. ,,We waren al bijna uit de hoofdklasse gekickt.”