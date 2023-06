Heldere ochtend en middag in Laren

INTERVIEW Amersfoort voert strijd tegen criminali­teit met te weinig mensen: Bolsius over het vernieti­gen­de rapport

Illegale bordelen, drugslabs, groeiende criminele netwerken? Er is volgens onderzoekers nauwelijks zicht op. Sterker nog: Amersfoort heeft te weinig mensen in dienst om ondermijning binnen de stadsgrenzen aan te pakken. In een uitgebreid interview met het AD reageert Bolsius voor het eerst op de conclusies.