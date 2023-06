Redelijk bewolkt weer in Laren vanmiddag en vanavond

De spoorweg­over­gang Den Dolder toch niet sluiten? Dit is waarom dat geen optie meer is

Alternatieve routes voor als de spoorwegovergang in hartje Den Dolder dichtgaat voor autoverkeer? ‘Ho eens even, we willen helemaal niet dat ie dichtgaat’, klonk het afgelopen dagen wederom in het dorp. Maar dat is nou net - flauw - een gepasseerd station. Oorzaak: een keiharde afspraak met spoorbeheerder ProRail.