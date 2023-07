Stevige buien met fors onweer in Laren vandaag

Niet één, maar twee Islamiti­sche basisscho­len willen zich vestigen in Soest

Niet één, maar twee islamitische basisscholen hopen in 2025 in Soest hun deuren te openen. Zowel voor de komst van islamitische basisschool De Parel als Noah zijn bij DUO initiatieven ingediend. De vraag is echter of het dorp ‘groot genoeg is voor twee islamitische scholen'.