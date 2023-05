Verdachte (17) opgepakt voor beschieting en plaatsen explosief bij beautysalons in Laren en Utrecht

‘Verdachte’ brand onder de motorkap bij auto in Soest

Een grijze personenauto op de Veenbesstraat in Soest is iets na 13.00 uur in brand gevlogen. De brandweer kreeg een melding van een autobrand, die onder de motorkap van de grijze personenauto zou zijn ontstaan. Bij aankomst van de brandweer had het vuur de motor al bereikt.