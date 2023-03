Aanhang Go Ahead Eagles demonstreert ‘rustig’ in Leeuwarden

Niet alle teststra­ten gaan sluiten, GGD'en wachten op advies minister Kuipers

De meeste GGD’en houden enkele teststraten voorlopig open, in elk geval totdat gezondheidsminister Ernst Kuipers een besluit heeft genomen over het advies van het Outbreak Management Team (OMT). In het nieuwste advies aan het kabinet stelt het OMT dat het niet meer nodig is om op grote schaal te testen op het coronavirus.