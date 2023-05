Agressieve Leeuwarder weigert rijbewijs af te geven, politie gebruikt taser

Groninger aangehou­den na steekpar­tij in Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft zaterdagavond een 35-jarige man uit Groningen aangehouden. Agenten zagen twee personen op straat ruzie maken. Toen zij poolshoogte namen, maakte de Groninger zich uit de voeten. Hij bleek een mes op zak te hebben en de andere betrokkene had een steekwond in zijn arm.