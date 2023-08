Hun hond bracht Chris en Denise naar Hoek. ‘Zonder Lolo hadden we nu nog in Den Haag gewoond’

De hele wereld wil een jacht uit Friesland: Wajer Yachts is genomi­neerd voor De Nationale Onderne­mers­prijs

De werf zit in het Friese Heeg, de jachten van Wajer Yachts gaan de wereld over. De rijken der aarde vallen er massaal voor. Het bedrijf is genomineerd voor de Nationale Ondernemersprijs.