Brandweer Leeuwarden treft rokend pannetje op vuur en slapende bewoner

UPDATE Veel schade Jum­bo-supermarkt Leeuwarden door uitslaande brand, woningen ontruimd

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een uitslaande brand gewoed in een filiaal van Jumbo aan de Lieuwenburg in Leeuwarden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar in de supermarkt is volgens een woordvoerster wel ,,veel schade”. Niemand raakte gewond. Zeventien woningen boven de supermarkt moesten ontruimd worden.