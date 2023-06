Cameradichtheid Leeuwarden onder het landelijk gemiddelde, meer dan tweeduizend camera's in totaal

Brand verwoest schuurtje bij chalet op familiecam­ping Leeuwarden, niemand gewond

Op Familiecamping de Kleine Wielen in Leeuwarden is vanochtend een uitslaande brand ontstaan in een chalet. Het schuurtje bij het chalet is volledig verwoest en het chalet heeft brandschade opgelopen. Niemand raakte hierbij gewond.