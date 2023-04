Drie Leeuwarders aangehouden voor ondermijning

Met video Sykje jo wat serieus? Friesspre­ken­de tinderaars kunnen elkaar nu makkelij­ker vinden

Better let as net! Tinderaars kunnen vanaf nu aangeven dat zij Fries spreken. Tinder lanceert een nieuwe functie waarmee je kunt aanduiden welke talen je allemaal spreekt. Hierdoor kunnen leden van de app matchen met provinciegenoten die ook graag in hun eigen taal spreken.