Feest in zalencentrum Leeuwarden loopt uit de hand: twee arrestaties

Friese Willemien Terpstra wordt nieuwe topvrouw Gasunie

Willemien Terpstra uit Hallum wordt de nieuwe topvrouw van Gasunie per 1 maart 2024, meldt de organisatie. Zij volgt Han Fennema op, die Gasunie in november verlaat na bijna tien jaar de functie van hoogste baas te hebben vervuld. In de tussentijd neemt financieel directeur Janneke Hermes de honneurs waar.