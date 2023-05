Fietser zwaargewond door aanrijding met taxibusje in Leeuwarden

De Vries beleeft met vroege uitval­beurt rampweek­ein­de in Bakoe

Nyck de Vries beleefde een rampzalig weekeinde in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Nederlander crashte vrijdag in de kwalificatie, miste ook een bocht in de sprint-shootout op zaterdag en viel zondag na tien ronden uit in de race op het stratencircuit van Bakoe.