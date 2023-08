Provincie: Fries staat Nederlands niet in de weg bij peuters

Fries praten in de voorschoolse fase zit de ontwikkeling van het Nederlands niet in de weg, stelt de provincie Friesland in reactie op een brief van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. De minister schreef dat de voorschoolse educatie juist gericht is op het ontwikkelen van de Nederlandse taal. De provincie zegt zich te baseren op deskundigen en wetenschappelijk onderzoek naar taalontwikkeling en wil de inzet van Fries in die fase juist ‘intensiveren’.