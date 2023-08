skeeleren Primeur voor Harink in Hallum, die tip heeft voor bond én teams: ‘De kalender moet op de schop’

Skeeleraar Jordy Harink won zaterdagmiddag de ONK-titel in het Friese Hallum. De Rouveense rijder van Royal A-ware legde na 100 kilometer Robert Post erop in de sprint. Maar het was niet enkel hosanna, want de winnaar had ook een duidelijke mededeling voor de schaatsbond en de teams.