Grote prijsverschillen per gemeente voor gehandicaptenparkeerkaart: dit betaal je in Leeuwarden

Opening 150 Jaar Hindostaan­se Immigratie in Leeuwarden

Het herdenkingsjaar van 150 Jaar Hindostaanse Immigratie is vandaag geopend in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Het is 150 jaar geleden dat de eerste Indiase immigranten aankwamen in Suriname om daar als contractarbeiders te werken.