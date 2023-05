Heldere middag en avond in Leeuwarden

Jeugdhulp Friesland aansprake­lijk gesteld voor fouten: ‘M'n dochter is niet gek, ze is gek gemaakt’

Vorig jaar barstte in Friesland de bom. Tegen personeel van jeugdzorginstelling Woodbrookers in Friesland werd aangifte gedaan, vanwege crimineel en grensoverschrijdend gedrag. Sindsdien stappen ouders en kinderen naar voren, om te vertellen: in Woodbrookers werd lang niet iedereen beter - sommigen gleden er zelfs af. Ouders van een 15-jarig kind stellen de gesloten jeugdzorginstelling daarvoor nu aansprakelijk. ,,We werden als ouders op afstand gehouden, terwijl we dat niet wilden. Je zág dat het niet goed was.”