Jo hjir ek? Tinderaars kunnen vanaf nu match selecteren op Friese taal

De meeste Friezen beschouwen zichzelf in de eerste plaats als Fries en daarna als Nederlander. De taal is dus erg belangrijk, zowel off- als online. De Nederlandse overheid heeft het Fries/Frysk als officiële taal erkend in de Wet gebruik Friese taal. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contact met de gemeente. Dat staat in de Wet gebruik Friese taal.