Leeuwarden beschikt nu over scanauto voor snellere parkeercontroles

PvdA erkent fouten rond vertrek uit formatie in Friesland

De PvdA in Friesland heeft toegegeven fouten te hebben gemaakt met de manier waarop de partij uit de beoogde provinciecoalitie is gestapt. Vicefractievoorzitter Klaas Zwart zei dat het niet goed was dat er eerst een akkoord werd gesloten en de partij een dag later toch niet verder ging met de coalitie en dat de communicatie beter had gemoeten.