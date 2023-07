Lichte bewolking in Leeuwarden vandaag

Friesland maakt afspraken over aanpak natuurbran­den

De brandweer in Friesland sluit donderdag met de provincie, twaalf gemeenten en vijf natuurorganisaties een overeenkomst over het beheersen en bestrijden van natuurbranden. Onderdeel van de overeenkomst is het instellen van zogenoemde schouwteams, die steeds in de gaten houden of preventiemaatregelen in brandgevoelige natuurgebieden nog goed in orde zijn.