Man met gestolen ballenautomaat aangehouden in Leeuwarden

De 86e editie van het Friese zeilevene­ment Sneekweek gaat van start

De 86e editie van Sneekweek gaat van start in het Friese Sneek. Het grootste zeilevenement op Europees binnenwater duurt een week, en eindigt op donderdag 10 augustus. De week begint traditiegetrouw met de benoeming van de Panschipper in de Martinikerk, gevolgd door een vlootschouw in de Kolk bij de Waterpoort.