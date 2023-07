Meer geld voor stikstofmaatregelen in noordelijke provincies

Spoorbrug bij Leeuwarden dit jaar al tien keer onterecht in storing: ProRail neemt maatrege­len

De HRMK-spoorbrug over het Harinxmakanaal bij Leeuwarden is dit jaar al tien keer onterecht in storing geweest, meldt ProRail. De spoorbeheerder heeft een tijdelijke maatregel genomen in de hoop het probleem op te lossen.