Minderjarige scooterrijder met mes en drugs op zak aangehouden in Leeuwarden

Wolf die boer beet in Drenthe was bij bijna 20 aanvallen op dieren betrokken

Het dna van de wolf die eerder deze maand in Wapse werd gedood nadat hij een hobbyboer had gebeten, is bij negentien aanvallen op schapen en andere dieren aangetroffen. Dat meldt RTV Drenthe. Bij de aanvallen kwamen 103 schapen, twee geiten en een pony om het leven.