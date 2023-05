Nicator 1 leed een 1-2 nederlaag thuis tegen Holwerd 1

met video Kat doet kraan open en zet net vernieuwd gemeente­huis Dokkum blank: ‘Ontzettend balen’

Een kat heeft het gemeentehuis van Dokkum onder water gezet. Het pand was net verbouwd en zou volgende week worden geopend. Maar bij de laatste werkzaamheden zette het beest onbedoeld de kraan van een leiding open. De ravage is enorm. De schade is ruim 10.000 euro.